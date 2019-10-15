Центры правовой помощи для россиян за рубежом заработают в 2020 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) откроет центры бесплатной правовой помощи для соотечественников за рубежом. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в понедельник член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, исполнительный директор АЮР Станислав Александров.

"Начиная со следующего года мы планируем открыть первые 10 [центров] ", - сказал Александров в кулуарах VI юридического форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Рио-де-Жанейро. По его мнению, такие представительства были бы востребованы в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, а также странах ШОС и БРИКС.

Он также призвал проживающих в зарубежье российских юристов проявлять инициативу в предоставлении правовой помощи соотечественникам в этих странах и отстаивании национальных интересов России. "В качестве одной из главных своих задач мы рассматриваем формирование пула активных российских юристов, проживающих за рубежом, которые могли бы квалифицированно отстаивать права и законные интересы наших соотечественников", - подытожил он.

Кроме того, полагает Александров, такие центры можно было бы использовать в качестве площадок для изучения российского права за рубежом. "Интерес к нему есть. У нас много передовых образцов, моделей, юридических конструкций, которыми можно делиться", - считает юрист. Он также отметил, что аналогичным образом в российских вузах открываются центры по изучению американского и английского права.