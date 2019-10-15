В Красноярском крае сняли особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный в апреле в Красноярском крае с началом пожароопасного сезона, снят. Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.

"В связи с нормализацией обстановки с природными пожарами, снижением класса пожарной опасности на территории края предлагается отменить особый противопожарный режим на всей территории края", - сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых. Члены правительства поддержали это решение.

С начала пожароопасного сезона в регионе возникло около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном, на более 2 млн га, пожары действовали в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

По информации краевого лесопожарного центра на 10:00 (06:00 мск), в регионе действуют четыре пожара на 11,5 га. Угрозы населенным пунктам нет.