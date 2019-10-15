На Ставрополье пропавшего 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Полиция установила местонахождение ребенка в Ставропольском крае, который в понедельник утром ушел из дома и не вернулся, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате организованной работы мальчик найден. В настоящее время он передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в распространенном сообщении.

В понедельник в ОМВД России по Кировскому городскому округу поступило заявление от жительницы поселка Прогресс. Женщина сообщила, что ее 10-летний сын утром ушел из дома и до вечера его местонахождение было неизвестно.