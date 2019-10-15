Сезон круизных лайнеров во Владивостоке в этом году продлится до зимы

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Сезон захода туристических круизных лайнеров в порт Владивостока в этом году продлится до зимы. Последнее судно прибудет на месяц позже обычного - в декабре. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Приморского края.

"В этом году завершить круизный сезон планировалось лайнером Costa Serena, который зайдет в Приморье 17 октября. Однако в связи с изменением первоначального маршрута Costa NeoRomantica у приморцев появится возможность увидеть еще одно судно у причала Морского вокзала [Владивостока], но уже зимой", - приводится в сообщении комментарий врио вице-губернатора края Константина Шестакова.

Уточняется, что туристическое судно пришвартуется к берегам Приморья 16 декабря. Из порта корейского Пхохана лайнер привезет около 1,5 тыс. иностранных туристов. До этого Costa NeoRomantica была во Владивостоке в этом году в апреле и мае.

По данным администрации, в этом году Приморье посетили 10 различных лайнеров, которые совершили 15 заходов, в том числе впервые в России лайнеры-пятитысячники. Для швартовки таких крупных судов у грузопассажирских причалов углублялось дно.