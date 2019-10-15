В Приамурье военные восстановят автомобильное сообщение отрезанного паводком поселка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 октября. /ТАСС/. Инженеры Восточного военного округа восстановят автосообщение с отрезанным паводком поселком на севере Амурской области, сообщила во вторник журналистам пресс-служба ВВО.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Всего с начала дождевого паводка в регионе в 21 муниципальном образовании было подтоплено 135 населенных пунктов.

"Военные инженеры Восточного военного округа срочно перебрасываются в Зейский район Амурской области для восстановления автомобильного сообщения с отрезанным поселком Октябрьский с населением более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточняется, во время летнего паводка река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и других ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение в составе около 50 военнослужащих, его основу составляют инженеры понтонной роты. В настоящий момент военнослужащие совершают марш на расстояние более 700 км.

"По прибытию на место военные специалисты проведут необходимые расчеты и в кратчайшие сроки восстановят автомобильное сообщение с применением модернизированного понтонно-мостового парка ПМП-М. Планируется организовать переправу через реку с применением развернутого парома грузоподъемностью 60 тонн до конца текущего месяца", - отмечается в сообщении.