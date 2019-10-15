Прокуратура проверит информацию о раздаче земель заповедника в Приморье, где обитают тигры

ТАСС, 15 октября. Природоохранная прокуратура в Приморском крае начала проверку сообщений в интернете о раздаче земель Лазовского заповедника, где обитают амурские тигры, под сельхознужды и под "дальневосточный гектар". Об этом ТАСС сообщили во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре во вторник.

"Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по появившимся в интернете сообщениям о том, что часть земель Лазовского заповедника отдана в частную собственность", - сказал представитель прокуратуры.

Речь идет об информации, размещенной накануне на сайте отделения международной некоммерческой организации "Гринпис", в которой активисты выражают опасения за судьбу обитающих на этих территориях амурских тигров. В этой связи "Гринпис" попросил прокуратуру Приморского края "вмешаться и оспорить незаконные решения".

Проверке подлежат 20 участков заповедника, которые якобы отнесли к землям сельхозназначения и передали в частную собственность. Один из этих участков, как сообщается, стал доступен для желающих взять "дальневосточный гектар".

Лазовский заповедник расположен на территории одноименного района в юго-восточной части Приморского края, на южных отрогах Сихотэ-Алиня, в междуречье рек Киевка и Черная. Этот заповедник - второй по величине заповедник в Приморье, его территория составляет более 120 тыс. га. Большую часть заповедника покрывают леса, в нем произрастает самая большая роща тиса на Дальнем Востоке. В Лазовском заповеднике обитают амурские тигры, там постоянно проживают от 10 до 12 тигров.