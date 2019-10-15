На Сахалине хотят ввести компенсацию коммунальных и транспортных расходов для жителей сел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы намерены внести изменения в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки". Поправки позволят предоставлять денежную компенсацию на оплату топлива и транспортных услуг, а также на коммунальные расходы для тех, кто проживает в домах без центрального отопления, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе парламента региона.

"В связи с переводом спортивных школ из статуса образовательных в спортивные организации с 1 января 2019 года изменилась и оплата труда. Тренеры - преподаватели и инструкторы спортивных учреждений, проживающие в селах и поселках городского типа, лишились возможности ежемесячно получать возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения и отопления, а также денежную компенсацию на оплату топлива и транспортных услуг для тех, кто проживает в домах без центрального отопления. После принятия проекта закона во втором чтении социальная поддержка этим категориям граждан будет оказываться вновь", - говорится в распространенном сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании думы в четверг, 17 октября.