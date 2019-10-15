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Две жительницы Приморья прервали движение грузового поезда, чтобы покормить собак

Против женщин составили протоколы об административном правонарушении

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Две местных жительницы 80 и 66 лет переходили железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции Спасск-Дальний в Приморье, что привело к экстренному торможению грузового поезда сообщением Владивосток-Москва. Его задержка составила десять минут. Об этом во вторник сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ДФО.

"Поступило сообщение о применении машинистом грузового поезда главного пути Владивосток-Москва экстренного торможения для предотвращения наезда на двух женщин... которые решили покормить бездомных собак на противоположной стороне грузового парка станции <...> В графике движения грузового состава появилась несанкционированная остановка продолжительностью около 10 минут", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пожилые женщины отправились кормить бездомных собак через восемь железнодорожных путей. В отношении правонарушительниц составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 статьи 11.1 ("Действия, угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта"). Максимальная санкция статьи предполагает наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияПриморский край
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