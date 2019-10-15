Пропавшего подростка из Калужской области нашли живым

КАЛУГА, 15 октября. /ТАСС/. Подросток из Калужской области, пропавший по дороге в музыкальную школу, найден живым у друга, проживающего в другом регионе. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Калужской области.

"В ходе отработки всех версий произошедшего следователями выяснялся круг общения ребенка, условия его жизни и воспитания. Было выяснено, что в другом регионе у подростка имеется друг. Сотрудники полиции связались с молодым человеком, который сначала подтвердил, что его товарищ из Калужской области выходил с ним на связь, а затем и факт его прибытия", - говорится в сообщении.

Вечером 14 октября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство") в связи с исчезновением по дороге в музыкальную школу 13-летнего подростка из Малоярославецкого района Калужской области.

Полицейские прибыли к месту жительства друга пропавшего подростка и убедились, что с мальчиком все в порядке. В ближайшее время его доставят домой. Расследование уголовного дела и установление причин, способствовавших уходу несовершеннолетнего из дома, продолжается.