НКО Приморья по итогам конкурса президентских грантов привлекли более 57 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов стали 26 из 79 поданных жителями Приморья инициатив по различным направлениям. Некоммерческие организации региона по итогам конкурса привлекли более 57 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Лучшими были признаны 26 инициатив на общую сумму 57,6 млн рублей. Стартовать проекты, получившие поддержку, смогут с 1 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Как отметили в краевом департаменте внутренней политики, в первом конкурсе президентских грантов 2019 года некоммерческие организации края показали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных грантов. В их число вошли 19 проектов, которые получили поддержку из федерального бюджета в размере 29 млн рублей.

В числе проектов-победителей - первая в Приморье социальная медиастудия "Благое дело", серия тренингов и семинаров, которые должны снизить тревожность перед экзаменами у первокурсников, "Школа оптимиста" для школьников, которая поможет им справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, жители Приморья планируют создать дом пребывания для пожилых людей "Забота о родителях" и реализовать другие проекты в области экологии, спорта, демографии, культуры и искусства.

Сегодня в Приморском крае зарегистрировано более 3 тыс. некоммерческих организаций, из которых более 2,5 тыс. - социально ориентированные. Финансовая поддержка некоммерческих организаций на конкурсной основе в Приморье с 2019 года была увеличена до 65 млн рублей.

"Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы. На реализацию своей общественно значимой программы одна организация может получить до 1 млн рублей. Однако приветствуется любая инициатива, если проект будет носить массовый характер. При необходимости - увеличим объем гранта на отдельные направления", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Приморья Веру Щербину.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).