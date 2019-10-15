Начался прием заявок на конкурс президентских грантов 2020 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Стартовал прием заявок на первый конкурс президентских грантов 2020 года. До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что новая схема позволит победителям конкурса получить финансирование в начале весны. В предыдущие годы первый конкурс (в год проходит два конкурса) объявлялся в начале года, победители получали деньги только к лету.

Гендиректор фонда Илья Чукалин призвал НКО принимать участие в конкурсе, уточнив, что больше двух грантов "в одни руки" фонд не дает. "У некоммерческих организаций, не получивших поддержку или вообще не участвовавших в наших конкурсах, хорошие шансы. Главное - спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш онлайн-курс по социальному проектированию и не оставлять подготовку и подачу заявки на последние дни", - уточнил Чукалин.

14 октября были объявлены победители второго конкурса 2019 года.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство", благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

30 января президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).