В СК сообщили, что криминалисты могут распознать скрытые под масками лица преступников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Криминалисты Следственного комитета РФ могут распознавать лица злоумышленников, скрытые под маской. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое - все это под силу криминалистам Следственного комитета", - сказали в СК.

Как рассказал в программе "Чудеса криминалистики" на официальном канале ведомства в YouTube старший следователь-криминалист Вадим Смехнов, неосязаемое цифровое пространство для криминалистики и для борьбы с преступностью в целом является основным источником следовой картины места преступления. В ведомстве отмечают, что в интернете следы преступления - лишь комбинация цифр, и преступники пытаются их уничтожить. Однако криминалисты могут "найти улики даже в грандиозной цифровой корзине".

"А новая наука - цифровая криминалистика - развивается так быстро, что уже успела произвести на свет три дочерние науки. Техническая оснащенность в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России позволяют зафиксировать даже те следы преступления, которые неосязаемы и не видны человеческому взору", - отметили в ведомстве.