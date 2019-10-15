Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рязанским зрителям "случайно" показали эротику вместо НТВ

Инцидент, связанный с работами по переходу на цифровое ТВ, длился около 15 минут

РЯЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ". Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель компании Алексей Амелькин.

"В результате того, что вчера в России отключали аналоговое телевещание, примерно за неделю до этого телеканалы сообщили о том, что будут переходить на спутники, предназначенные для цифрового вещания. Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло", - сказал собеседник агентства.

По словам Алексея Амелькина, о том, что вместо "НТВ" людям показывают эротику, в компанию сообщили по телефону абоненты провайдера. Инцидент длился около 15 минут, после чего был оперативно устранен.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Теги
РоссияРязанская область
Реклама на ТАСС
Такие родные иностранцы: что держит экспатов в Москве
Американский тренер по бейсболу, немецкий топ-менджер и кубинский шеф-повар обосновались в России давно. И, похоже, надолго.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС