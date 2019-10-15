Рязанским зрителям "случайно" показали эротику вместо НТВ

РЯЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ". Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель компании Алексей Амелькин.

"В результате того, что вчера в России отключали аналоговое телевещание, примерно за неделю до этого телеканалы сообщили о том, что будут переходить на спутники, предназначенные для цифрового вещания. Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло", - сказал собеседник агентства.

По словам Алексея Амелькина, о том, что вместо "НТВ" людям показывают эротику, в компанию сообщили по телефону абоненты провайдера. Инцидент длился около 15 минут, после чего был оперативно устранен.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.