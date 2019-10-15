Жители частного сектора в Якутске опробуют "позвонковые машины" для вывоза мусора

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"В Якутске с ноября опробуют новую для нашего города систему вывоза мусора с территорий, в которых расположены частные домовладения. Речь идет о "позвонковых машинах" - мусоровозах, которые будут работать по утвержденному и согласованному с жителями таких районов графику и собирать мусор непосредственно от жильцов, без использования баков", - сказали в пресс-службе.

В администрации города отметили, что проблема вывоза мусора из Якутска по-прежнему остается острой, несмотря на меры, которые принимают городские власти, министерство ЖКХ и энергетики республики и региональный оператор по обращению с ТКО. Новая система по вывозу ТКО будет опробована сначала в Гагаринском округе. Если "позвонковые машины" докажут эффективность, систему распространят и на другие районы города.

1 января 2019 года в России стартовала реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. С 2018 года единым региональным оператором для обращения с твердыми коммунальными отходами в Якутске стала компания "Якутскэкосети".