Реставрацию монумента "Родина-мать зовет!" завершат к маю 2020 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Работы по реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" идут с опережением графика, полностью завершить реконструкцию планируют к маю 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

"Главный монумент мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!" начали освобождать от строительных лесов. Полностью реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" будет завершена к маю 2020 года", - говорится в сообщении.

Начать освобождать скульптуру от лесов планировалось в ноябре 2019 года, но в ходе реставрационных работ было разработано решение, позволившее приступить к этому этапу на два месяца раньше. Полностью от строительных лесов скульптуру освободят 27 октября. Также начаты работы по благоустройству территории, которые планируется закончить в марте 2020 года.

Комплексная научная реставрация на главном монументе мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!" проводится впервые с момента его создания. Работы начались в 2017 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 58%. Внутренние реставрационные работы завершены на 60%, наружные - на 78%. Все работы на объекте ведутся с опережением графика.

Скульптура "Родина-мать зовет!" была открыта 15 октября 1967 года. Она стала композиционным центром памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Скульптура представляет собой аллегорический образ Родины, зовущей сыновей на битву с врагом. На момент создания "Родина-мать" была самым высоким изваянием в мире.