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В Минпросвещения назвали среднюю стоимость школьного обеда

Сумма расходов на питание одного ученика составляет 113 рублей в день, подсчитали в ведомстве
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Питание одного школьника обходится в среднем в 113 рублей в день - 46 рублей завтрак и 66 - обед. Такие данные следуют из презентации директора департамента государственной политики в сфере образования Министерства просвещения Жанны Садовниковой, представленного во вторник на третьем Всероссийском форуме по общественному здоровью.

"Средняя стоимость питания одного обучающегося в день - 113,08 рубля - 46,46 рубля - средняя стоимость завтрака и 66,63 рубля - средняя стоимость обеда", - говорится в презентации.

Отмечается, что всего в России насчитывается порядка 16,1 млн обучающихся. При этом одноразовое горячее питание получают 8,2 млн человек (54%), а двухразовое - 4 млн (26%). В презентации также сказано, что из 41,3 тыс. общеобразовательных учреждений 316 (0,8%) не оборудованы пищеблоками.

Министерство просвещения России ранее поддержало законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, внесенный на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах, считают в министерстве.

Володин и Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. По словам спикера Госдумы, законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и "безопасного питания учащихся младших классов". Также нормами законопроекта четко определяются "обязательность обеспечения школьников горячим питанием".

Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее сообщил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о предоставлении обязательного горячего питания в начальной школе. По его словам, над всеми высказанными в кабмине замечаниями депутаты поработают при подготовке текста ко второму чтению.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.

О форуме

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково". В рамках форума участники обсуждают актуальные вопросы сферы здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаНеверов, Сергей ИвановичЯровая, Ирина Анатольевна
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