"Поставим Трампа на коньки". Вячеслав Фетисов — о хоккее, Владимире Путине и Грете Тунберг

"Решение экологических проблем требует нашего полного единения: даже не 99%, а именно 100%", — говорит хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сообщил, что готов поставить на коньки президента США Дональда Трампа и в будущем попробовать организовать "хоккейный саммит" с участием глав государств, увлекающихся этой игрой. Об этом спортсмен рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии благотворительного матча в Сингапуре в рамках программы The Last Game ("Последняя игра"), посвященной проблемам изменения климата. О "хоккейной дипломатии" Мы готовы пригласить любого политика вне зависимости от того, катается он или нет. Но я бы хотел начать с Трампа, он крутой гольфист. Правда, хоккей — это мужской вызов, и не знаю, насколько он готов к этому. Заодно мы могли бы поговорить с ним, насколько актуальны проблемы экологии. Возможно, в таком хоккейном формате у него мнение поменяется. Меня постоянно спрашивают: "Как это возможно, что Владимир Владимирович [Путин] играет с вами, забивает по семь-восемь голов, когда звезды забивают по две-три шайбы за игру?" Во-первых, нужно сказать, что он играет против таких же любителей, уровень у них примерно одинаковый. Несмотря на то что хоккей — игра сама по себе жесткая, когда проводятся подобные гала-матчи, там другие правила, чтобы было красиво и без травм.

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Но самое интересное, что Владимир Владимирович встал на коньки в возрасте 58 лет. И я, человек, который всю жизнь на коньках, прекрасно понимаю, насколько это сложно. Но он пообещал и сделал. Можно вспомнить, как первый раз он публично вышел сразу же после инаугурации 2012 года на Ходынке (ледовом дворце "Мегаспорт" на Ходынском поле — прим. ТАСС). Примерно 12 тыс. зрителей, прямая трансляция, можно было и упасть, но он не испугался и вышел. Кроме того, президент бил буллиты и забил с неудобной руки в девятку. Даже мастер с первого раза не всегда может попасть. Поэтому я говорю, что должно быть хоккейное понимание и видение, и президент России может быть в нужное время и в нужном месте, чтобы забить гол. Конечно, можно научить стоять на коньках, но, сожалению, привить такое чувство нельзя. Если президент Путин захочет поучаствовать в "хоккейном саммите", мы можем также пригласить президента Финляндии Саули Ниинистё, с которым мы играли в феврале этого года (на открытой площадке в Хельсинки — прим. ТАСС), премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который также играет. Председатель КНР Си Цзиньпин очень много делает для развития хоккея в своей стране, "Кунлунь" играет в КХЛ. Правда, не знаю, может ли председатель Си сам играть в хоккей. Но такая игра не должна быть политизированной, она должна дать понимание, что нам нужно объединить политиков, международные организации, известных лиц, чтобы послать месседж всему миру о проблемах экологии. Надеюсь, мы к этому придем. Хоккейная дипломатия уже очень хорошо работает. Об этом свидетельствует и внимание со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша, и поддержка президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. О Грете Тунберг

Я хотел бы встретиться с Гретой Тунберг, которая уже наделала много шуму. Мне было бы интересно узнать, что она думает, как и почему пришла к этим умозаключениям. Правда, остается вопрос, сможет ли она, молодая девушка, спокойно пережить всю "давиловку", которая обрушилась на нее, и остаться нормальным человеком. Конечно, Грета может быть чьим-то проектом, я не владею всей информацией. Но самое главное, что мы все должны быть готовы к диалогу с Гретой, под которой я понимаю не только конкретно эту девушку, но и вообще всех наших детей и молодежь. Если не будет диалога, то, скорее всего, мы не сможем понять всю экологическую проблематику. Решение экологических проблем требует нашего полного единения: даже не 99%, а именно 100%. Здесь должны быть и крупный бизнес, и общество, и государство. А сейчас даже ученые не имеют единого мнения по тем или иным вопросам, возможно, под воздействием крупного бизнеса занимают разные позиции. Проводятся крупные мероприятия, тратятся большие деньги, но результата по-прежнему нет. Существовали определенные ожидания от прошлой сессии Генассамблеи ООН, но получилось, что все внимание переключилось на Грету. Дворовый хоккей на экваторе

Матч в Сингапуре продолжает серию благотворительных игр программы The Last Game. Игры прошли в Нью-Йорке, Кении, ОАЭ, Израиле. Сейчас у нас в планах — Индия, Эквадор, Монако, Австрия, Германия. Мы не берем никаких денег, сами оплачиваем поездки, привозим форму, мы не хотим быть проектом кого бы то ни было. Помощь в организации игр осуществляют местные федерации, энтузиасты, мы просто приглашаем всех желающих поиграть. Можно сказать, что это формат дворового хоккея, на котором многие выросли. Я рос в Москве, и мы играли на улице с октября по апрель, был лед, но сейчас этого уже нет. Причем ситуация поменялась не только у нас, но и, например, в Хельсинки. Президент Финляндии, который также все детство по шесть месяцев в году играл на замерзших водоемах, пригласил меня в феврале поиграть на улице, но мы так и не смогли найти замерзших прудов. Нам пришлось играть на искусственном льду, на котором тренируются команды по хоккею с мячом.

' Евгений Соловьев/ТАСС'