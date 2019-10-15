Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Алексей Леонов
Обновлено 

Терешкова: Леонов оставил на Земле добрый след

Космонавт умер 11 октября в возрасте 85 лет

МЫТИЩИ /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос, был настоящим другом и оставил добрый след на Земле. Об этом сказала на церемонии прощания с ним первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

На эту тему
"Посол космонавтики в мире". Каким запомнился Алексей Леонов

"Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет. Он оставил добрый след на нашей Земле", - сказала Терешкова, добавив, что он подготовил очень много специалистов в космонавтике и "был другом, товарищем, добрым, отзывчивым человеком".

Партнер Леонова по проекту "Союз-Apollo" астронавт NASA Том Стаффорд отметил, что назвал советского космонавта другом много лет назад, эту дружбу они пронесли до сих пор. "Алексей, мой коллега и друг. Когда мы работали на проекте "Союз-Apollo", много лет назад я назвал Алексея другом. Алексей, мы тебя никогда не забудем, вечная память", - сказал Стаффорд.

Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы Светлана Савицкая отметила, что Леонов открыл другим дорогу в открытый космос. "Если бы он этого не сделал, то еще долго бы этого никто не сделал, он открыл дорогу другим", - сказала она.

Замглавы Роскосмоса Александр Лопатин выразил соболезнования от лица всей госкорпорации, ракетно-космической промышленности и космодромов. "Он был всегда доступен для общения, побывал практически на всех предприятиях отрасли. По-отцовски ругал, когда мы делали что-то не так, его отношение к людям всегда останется в нашей памяти", - заключил Лопатин.

Церемония прощания

Церемония прощания с Алексеем Леоновым проходит во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

На ней присутствуют космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов с супругой, дочь конструктора Сергея Королева Наталья, участник проекта "Союз-Apollo" астронавт США Томас Стаффорд. Проститься с Леоновым также пришли заместители министра обороны РФ Николай Панков и Дмитрий Булгаков, главком ВКС Сергей Суровикин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Леонов умер в Москве 11 октября в возрасте 85 лет.

Теги
РоссияЛеонов, Алексей АрхиповичТерешкова, Валентина ВладимировнаУмер Алексей Леонов
Реклама на ТАСС
Миронов анонсировал внесение в Думу проекта о частичной отмене моратория на смертную казнь
Лидер "Справедливой России" сравнил убийц детей с террористами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС