Терешкова: Леонов оставил на Земле добрый след

МЫТИЩИ /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос, был настоящим другом и оставил добрый след на Земле. Об этом сказала на церемонии прощания с ним первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

"Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет. Он оставил добрый след на нашей Земле", - сказала Терешкова, добавив, что он подготовил очень много специалистов в космонавтике и "был другом, товарищем, добрым, отзывчивым человеком".

Партнер Леонова по проекту "Союз-Apollo" астронавт NASA Том Стаффорд отметил, что назвал советского космонавта другом много лет назад, эту дружбу они пронесли до сих пор. "Алексей, мой коллега и друг. Когда мы работали на проекте "Союз-Apollo", много лет назад я назвал Алексея другом. Алексей, мы тебя никогда не забудем, вечная память", - сказал Стаффорд.

Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы Светлана Савицкая отметила, что Леонов открыл другим дорогу в открытый космос. "Если бы он этого не сделал, то еще долго бы этого никто не сделал, он открыл дорогу другим", - сказала она.

Замглавы Роскосмоса Александр Лопатин выразил соболезнования от лица всей госкорпорации, ракетно-космической промышленности и космодромов. "Он был всегда доступен для общения, побывал практически на всех предприятиях отрасли. По-отцовски ругал, когда мы делали что-то не так, его отношение к людям всегда останется в нашей памяти", - заключил Лопатин.

Церемония прощания

Церемония прощания с Алексеем Леоновым проходит во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

На ней присутствуют космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов с супругой, дочь конструктора Сергея Королева Наталья, участник проекта "Союз-Apollo" астронавт США Томас Стаффорд. Проститься с Леоновым также пришли заместители министра обороны РФ Николай Панков и Дмитрий Булгаков, главком ВКС Сергей Суровикин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Леонов умер в Москве 11 октября в возрасте 85 лет.