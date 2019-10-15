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Число приходов зарубежных епархий РПЦ превышает 800

Митрополит Иларион отметил, что "их количество постоянно растет"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Зарубежные епархии Русской православной церкви (РПЦ) насчитывают более 800 приходов, сообщил в интервью ТАСС председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"В общей сложности у нашей церкви более 800 приходов в так называемой диаспоре, их количество постоянно растет", - сказал он.

Митрополит Волоколамский Иларион руководит ОВЦС с 2009 года, ранее он возглавлял Венско-Австрийскую и Венгерскую епархии РПЦ.

В мае 2019 года в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов, а в июле отметил, что широкое строительство церквей в стране связано с возрождением православия.

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Россия
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