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Северный Кавказ

Минеральные воды Железноводска получили медали на выставке "Золотая осень" в Москве

Золотые медали получили марки "Славяновская", "Графский источник" и "Лысогорская"

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Минеральные воды Железноводска" завоевала три золотые медали за свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень", которая прошла в Москве, сообщила во вторник пресс-служба администрации города-курорта.

"Марки целебных вод "Славяновская", "Графский источник" и "Лысогорская", выпускаемые компанией "Минеральные воды Железноводска", завоевали три золотые медали на агропромышленной выставке "Золотая осень", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие, выпускающее минеральные воды Железноводска, работает уже более 100 лет и известно во всем мире.

"Природная вода "Графский источник" добывается на склоне горы Развалка с 1901 года, когда в угодьях графа было обнаружено месторождение родниковой воды. "Графская" минералка сбалансирована по химическому составу, что делает ее "секретным" ингредиентом при приготовлении блюд в Железноводске, в том числе знаменитых блинов на минеральной воде", - отмечается в пресс-релизе.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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