Во всероссийской физико-технической контрольной примут участие более 100 тыс. человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" пройдет 16 ноября. Организаторы ожидают участия более 100 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

"В 2017 году контрольную написали 35 тыс. человек, в 2018 году - уже 57 тыс. человек, в 2019 году организаторы ожидают рекордные цифры - более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всем желающим будет дана возможность проверить свои знания в области математики, физики и информатики и решить по пять задач в каждой дисциплине. Можно выбрать задачи по одному, двум или всем трем предметам. Уровень сложности заданий - 8-9 класс.

Контрольная пройдет на платформе "Яндекс.Контест". Организаторами выступают Московский физико-технический институт, Заочная физико-техническая школа при МФТИ и RDI.Creative при поддержке интернет-портала "Яндекс".

"Выходи решать!" - просветительский проект, созданный в 2017 году. Мероприятие проводится как в России, так и за ее пределами. К акции присоединились Австрия, Германия и Франция, Швейцария, Япония и Китай, а также другие страны - всего более 40 государств.