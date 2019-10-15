Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во всероссийской физико-технической контрольной примут участие более 100 тыс. человек

Все желающие смогут проверить свои знания в области математики, физики и информатики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" пройдет 16 ноября. Организаторы ожидают участия более 100 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

"В 2017 году контрольную написали 35 тыс. человек, в 2018 году - уже 57 тыс. человек, в 2019 году организаторы ожидают рекордные цифры - более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всем желающим будет дана возможность проверить свои знания в области математики, физики и информатики и решить по пять задач в каждой дисциплине. Можно выбрать задачи по одному, двум или всем трем предметам. Уровень сложности заданий - 8-9 класс.

Контрольная пройдет на платформе "Яндекс.Контест". Организаторами выступают Московский физико-технический институт, Заочная физико-техническая школа при МФТИ и RDI.Creative при поддержке интернет-портала "Яндекс".

"Выходи решать!" - просветительский проект, созданный в 2017 году. Мероприятие проводится как в России, так и за ее пределами. К акции присоединились Австрия, Германия и Франция, Швейцария, Япония и Китай, а также другие страны - всего более 40 государств.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Поставим Трампа на коньки". Вячеслав Фетисов — о хоккее, Владимире Путине и Грете Тунберг
"Решение экологических проблем требует нашего полного единения: даже не 99%, а именно 100%", — говорит хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС