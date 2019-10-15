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Перечень жизненно необходимых лекарств пополнили 24 препарата

Исключена одна позиция
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВПЛ) на 2020 год, он пополнился 24 новыми лекарствами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Перечень дополнен 24 лекарственными препаратами, двумя новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Исключена одна позиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пополнены перечни лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан на 23 позиции, а дорогостоящих лекарственных препаратов - на 12 позиций.

Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных препаратов. В 2019 году он состоит из 735 лекарственных препаратов.

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