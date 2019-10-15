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Северный Кавказ

Проблемы изучения истории народов Кавказа обсудят на конференции в Карачаево-Черкесии

Проведение мероприятия приурочено к 100-летию ученой-кавказоведа, профессора Валентины Невской, которая является автором более 120 научных статей об истории народов Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Конференция "Кавказоведение: опыт, проблемы, перспективы" пройдет 18-19 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета им. Алиева (КЧГУ), сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"18-19 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований состоится всероссийская научная конференция с международным участием "Кавказоведение: опыт, проблемы, перспективы". В работе форума примут участие более 80 участников из России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, республик Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Проведение конференции приурочено к 100-летию ученой-кавказоведа, профессора Валентины Невской, которая является автором многотомных работ и более 120 научных статей об истории народов Северного Кавказа.

На конференции будут обсуждаться основные проблемы кавказоведения, работа будет разделена на секции: "Историография и теоретико-методологические проблемы исторического кавказоведения", "Археология Кавказа", "История Кавказа: политика, право, экономика", "Кавказ в системе международных отношений", "Социокультурное развитие народов Кавказа", "Традиционная культура и религия регионов Кавказа" и "Языки и литература народов Кавказа: проблемы изучения, сохранения и перспективы развития".

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии (КЧР). В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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