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Экспресс-автобусы начали курсировать от Ховрино до терминала В аэропорта Шереметьево

Стоимость проезда составляет 150 рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" запустила регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала В аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе компании.

"Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода №2 станции метро Ховрино и слева от выхода из терминала В аэропорта Шереметьево. Первые рейсы отправились в 7:30 утра в обе стороны. Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7:30 до 21:00 с интервалом отправления 15 минут. Маршрут проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, таким образом время в пути составляет порядка 20 минут", - говорится в сообщении.

На остановках экспрессов есть красные навигационные стелы, оборудованные онлайн-табло с расписанием движения. Экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике "Аэроэкспресс" - красный корпус с логотипом и указанием маршрута, времени в пути. Номер маршрута - 1195.

"Приобрести билеты на экспресс-автобус можно на сайте и в мобильном приложении компании, а также непосредственно при посадке у водителя (к оплате принимаются наличные и банковские карты). На маршруте действует единый тариф, стоимость проезда составляет 150 рублей. Проезд для детей до семи лет является бесплатным без выделения отдельного места", - заключается в сообщении.

Теги
Россия
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