В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, за злоупотребление свободой массовой информации подвергнуты штрафам сетевое издание "Издательский дом "Момент истины" и его главный редактор Евгений Гнеушев.

"Признать организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - огласила постановление судья Юлия Андреева.

Также суд назначил административный в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания ("Срочно! В России готовит революцию Майдан" и еще несколько роликов - прим. ТАСС) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Представители Роскомнадзора в ходе судебного заседания пояснили, что административный материал был составлен в отношении юридического и должностного лиц в сентябре. "По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы", - пояснил представитель Роскомнадзора, составивший протокол. По его словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился. Главный редактор сетевого издания и представитель ИД в суд не явились.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.