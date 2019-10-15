Более 83 тыс. мирных жителей на северо-востоке Сирии получили помощь ООН

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 83 тыс. жителей северо-востока Сирии, бежавших от боев, получили от ООН продовольственную помощь. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) всемирной организации Эрве Верхузел.

"ВПП предоставила немедленную помощь продуктами более чем 83 тыс. людей, бегущих из городов на северо-востоке Сирии", - сказал он.

По словам официального представителя, Всемирная продовольственная программа на настоящий момент имеет возможности для оказания одноразовой гуманитарной поддержки 450 тыс. сирийцев в этом районе. В целом ООН и ее партнеры, сказал Верхузел, предпринимают шаги, чтобы иметь возможность оказывать поддержку и предоставлять защиту 400 тыс. сирийцев, которые будут в ней нуждаться.

В свою очередь официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссел сообщила, что это ведомство оказало помощь почти 32 тыс. человек на северо-востоке Сирии. В городах Хасике и Телль-Тамер среди более 20 тыс. внутренне перемещенных лиц были распределены одеяла и предметы первой необходимости.

9 октября Турция объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере арабской республики буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией ситуации в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ряд европейских стран, в том числе Италия, решили прекратить экспорт оружия в Турцию.