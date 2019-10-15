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Северный Кавказ

На Ставрополье открылся центр цифрового образования детей "IT-куб"

До конца года в "IT-кубе" бесплатно пройдут обучение более 400 детей в возрасте от 12 лет

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Центр цифрового образования детей "IT-куб" во вторник торжественно открылся в Михайловске в Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Образование", сообщила пресс-служба главы региона.

"В центре "IT-куб" стартует 6 образовательных программ: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Навыки программирования на Cи-подобных языках", "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование", "Кибергигиена". До конца года в "IT-кубе" бесплатно пройдут обучение более 400 детей в возрасте от 12 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, создание таких центров запланировано по всей стране в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся информационными технологиями, приобщение учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.

"Учащиеся центра "IT-куб" смогут реализовать совместные практические проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями и предприятиями реального сектора экономики, интеллектуальными партнерами, такими как "Яндекс", Samsung, "Крибрум", LEGO, Microsoft, "Алгоритмика", "Фонд новых форм развития образования" и многими другими инфраструктурными партнерами проекта", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что Ставрополье вошло в число 20 регионов, где такие центры начнут работать в 2019 году. Кроме того, в этом году по всему краю открыты 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Запущена программа "Дети" с акцентом на повышение качества образования в каждом населенном пункте. Для этого выделены средства на оборудование современных кабинетов физики, химии, биологии и информатики в школах региона.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы, его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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