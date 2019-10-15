Губернатор Приморья подписал постановление об изменении районного коэффициента к зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко во вторник подписал постановление о снижении районного коэффициента к зарплате работников госучреждений региона с 1,3 до 1,2. Документ, размещенный на официальном сайте администрации края, содержит пункт, согласно которому зарплата после этих изменений не может быть ниже прожиточного минимума.

Согласно документу, работникам начисляется "районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 - за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны. На остальной территория края коэффициент устанавливается в размере 1,2. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Один из пунктов постановления предусматривает увеличение расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда на 3,125%. Руководителям учреждений необходимо повысить оклады работникам на 10% и до 1 ноября разработать и утвердить изменения в положения об оплате труда. Федерация профсоюзов Приморья заявила, что намерена контролировать ситуацию на предприятиях после изменений.

"С января 2020 года, когда постановление №664-па начнет действовать, представители отраслевых профсоюзов и профильных департаментов будут вместе контролировать ситуацию на предприятиях, где трудятся краевые бюджетники. Распоряжением губернатора уже создана межведомственная рабочая группа по мониторингу заработных плат работников, которых напрямую затрагивает принятый документ, и утвержден ее состав", - говорится в сообщении, распространенном Федерацией.

Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) 5 сентября обратила внимание на намерение краевой администрации снизить районный коэффициент к зарплатам бюджетников в Приморье с 1,3 до 1,2. По мнению представителей ФППК, это должно было негативно отразится на материальном положении работников. Администрация в свою очередь заверила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%. Кроме того, это позволит направить в социальную сферу региона дополнительно 1,5 млрд рублей.

7 октября в Приморье прошли митинги и пикеты профсоюзов во Всемирный день действия "За достойный труд!", на которых люди в том числе требовали сохранения районного коэффициента к зарплате на прежнем уровне.