Женскую хоккейную команду из Иркутска не пустили на рейс "Аэрофлота" из-за опоздания

ТАСС, 15 октября. Иркутская хоккейная команда "Соболь" не смогла вылететь из Москвы в Иркутск 14 октября из-за опоздания на посадку. Несмотря на то, что возвращаться в Иркутск хоккеисткам пришлось другими способами, команда отказалась от претензий к компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

Ранее местные СМИ сообщали, что женская хоккейная команда "Соболь" из Иркутска не смогла вылететь из Шереметьево. Тренер команды Татьяна Левковская утверждала, что команда опоздала на минуту после того, как отстояла в очереди.

"Группа пассажиров из 14 человек опоздала на посадку на рейс SU1562 Москва - Иркутск. Группу ждали, пытались дозвониться по телефону, указанному в бронировании, однако, он не отвечал. Первые пассажиры из группы появились на гейте только в 00:46 - уже после окончания посадки. При этом остальные еще находились в магазинах", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что посадка на все рейсы авиакомпании заканчивается за 20 минут до вылета. Вся подробная информация размещается на талонах и дублируется в смс. Помимо того, для оповещения опаздывающих пассажиров работают дикторы, напоминающие о необходимости пройти на посадку. "Позднее тренер команды Татьяна Левковская написала в компанию, что отказывается от претензий к "Аэрофлоту" и жалобу просит не рассматривать. Она призналась, что была на эмоциях. Свой пост в Instagram удалила", - сообщили в пресс-службе.

В официальном заявлении Лиги женского хоккея указано, что команда "Соболь" прибыла к выходу на посадку в 00:46, вылет по расписанию был в 01:05 14 октября, после чего и получила отказ. Лига предложила спортсменкам несколько вариантов того, как вернуться обратно в Иркутск.

"Перелет из аэропорта Домодедово в Новосибирск с последующим трансфером в Иркутск по железной дороге. Семь человек из 13 согласились на данный вариант. Шесть человек в письменной форме заявили о том, что они самостоятельно решат вопрос с авиабилетами и вылетом в Новосибирск из аэропорта Домодедово", - говорится в заявлении.