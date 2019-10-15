Архитектурный фестиваль "Зодчество-2019" откроется в Гостином дворе в Москве 17 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Главная тема архитектурного фестиваля "Зодчество", открывающегося 17 октября в Гостином дворе, - "Прозрачность". Центральное место займут выставка конкурсных работ молодых архитекторов, экспозиция "Регионы России" и спецпроекты, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В Гостином дворе [17 октября] в 12:00 мск состоится торжественное открытие XXVII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество". Участие в смотре конкурсных работ примут все слои профессионального сообщества: от молодых архитекторов, опытных архитектурных бюро до режиссеров, профессоров и журналистов. Огромную роль для "Зодчества" играет экспозиция "Регионы России", где будут демонстрироваться важнейшие градостроительные концепции, реализованные на территории РФ", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия будут участвовать президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, временная поверенная в делах Государства Израиль в РФ Керен Коэн-Гат и другие.

В рамках деловой программы более 300 ведущих градостроителей, урбанистов и архитекторов России и зарубежья поднимут самые актуальные вопросы, волнующие профессиональное сообщество, и обсудят злободневные темы сегодняшней повестки, отмечает пресс-служба.

"Зодчество" - ежегодный международный архитектурный фестиваль, в рамках которого проводится смотр достижений в области архитектуры и градостроительства. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительств Москвы и Московской области, организатором выступает Союз архитекторов России.