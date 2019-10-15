В Мосгордуму внесен проект закона об освобождении электромобилей от транспортного налога

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона об освобождении электромобилей от транспортного налога, сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума столичного правительства.

"15 октября 2019 года правительство Москвы рассмотрело и приняло решение внести на рассмотрение Московской городской думы проекты законов "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения" и "Об инвестиционном налоговом вычете". Законопроект "О внесении изменений" вводит новые налоговые льготы. Владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота вводится на пять лет - до 31 декабря 2024 года - и призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта", - говорится в материалах.

Ранее Собянин отмечал, что 90% экологических проблем Москвы связано не с фабриками и заводами, а с автомобилями, которые миллионами выезжают на улицы каждый день. В связи с этим ставка будет делаться на развитие более экологичных машин и двигателей.

Москва уже начала перевод дизельного городского транспорта на приводимый с помощью электродвигателей и ставит целью постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Столица также стала первым городом в России, где появился каршеринг электромобилей.