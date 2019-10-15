Минкультуры уведомило Рязанский филиал МГИК о ликвидации

РЯЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Минкультуры РФ выпустило приказ о ликвидации Рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом ТАСС во вторник сообщил врио директора филиала Александр Мешков.

В начале сентября руководство Рязанского филиала МГИК сообщило студентам о планах закрыть представительство вуза в Рязани.

"Пришел приказ Минкультуры РФ, подписанный врио министра Овсеенко Н. П. о ликвидации Рязанского филиала МГИК от 14 октября 2019 года", - отметил собеседник агентства.

В соответствии с документом, ректор МГИК должен обеспечить снятие филиала с учета в налоговом органе, изменить устав института до 31 октября, а также обеспечить продолжение обучения студентов и провести работу с сотрудниками филиала.

Как уточнил Александр Мешков, сейчас в филиале обучается немногим менее 400 человек, 14 из которых уже написали заявления о переводе в головной вуз в Москву. В рязанском подразделении учебного заведения работают более 30 преподавателей, кому-то из них предложат работу в московском вузе, кто-то попадет под сокращение.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и другим специальностям отрасли культуры. Филиал действует с 1980 года.