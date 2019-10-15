Участнику акции 27 июля в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следователи СК предъявили новое обвинение участнику несакционированной акции 27 июля в Москве Айдару Губайдулину - по версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Во вторник ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья"). Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия. Почему следователи решили поменять формулировку, нам не ясно. Если говорить простым языком, то он бросил пластиковую бутылку в бойца ОМОН, но не попал. Ранее следствие утверждало, что бутылка была полной, сейчас они отказались от этой версии, и согласны с тем, что она была пустой", - рассказал Пашков.

Вину Губайдулин не признает. "С нашей точки зрения, состава преступления его деяние не образует", - отметил адвокат.

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.