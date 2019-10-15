Ростуризм просит россиян учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ростуризм обратился к российским туристам с просьбой учитывать информацию о манифестах и волнениях в Барселоне при планировании поездок в регион, говорится в сообщении ведомства.

"В период 14-18 октября в Барселоне ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии, в связи с чем предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта. Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок в указанный регион, а также следить за официальной информацией на сайтах ведомств", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно, что в ходе манифестаций в Барселоне пострадал по меньшей мере 131 человек. МИД РФ заявил, что среди пострадавших нет граждан России. Протест в воздушной гавани привел к отмене в общей сложности более 145 рейсов, сообщала газета El Pais. В настоящее время ситуация находится под контролем, работа местного аэропорта восстановлена, говорится в сообщении Ростуризма со ссылкой на испанские власти.