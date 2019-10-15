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В окружении Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит курс лечения

Она не находилась в коме и никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили друзья семьи

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Близкое окружение актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердило, что она проходит курс лечения. Об этом сообщается во вторник в созданном друзьями семьи актрисы Instagram-аккаунте в ее поддержку.

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"Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и другие.

Теги
Заворотнюк, Анастасия Юрьевна
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