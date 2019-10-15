Власти Ростовской области с начала года направили 430 млн рублей на помощь малоимущим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области с начала 2019 года направили 430 млн рублей выплат на помощь малоимущим семьям региона, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Всего с начала года в соответствии с распоряжениями губернатора Василия Голубева на выплату адресной социальной помощи малоимущим жителям области было направлено 430 млн рублей, в том числе свыше 38,2 млн рублей в октябре", - говорится в сообщении.

За это время средства получили более 36 тыс. семей Ростовской области.

По данным пресс-службы, адресную социальную помощь могут оформить малоимущие семьи или граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по региону. В Ростовской области прожиточный минимум составляет 10 286 рублей.

Кроме того, малоимущие семьи региона также имеют право претендовать на региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, услугу ЖКХ.