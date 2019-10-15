Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ростовской области с начала года направили 430 млн рублей на помощь малоимущим

Средства получили более 36 тыс. семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области с начала 2019 года направили 430 млн рублей выплат на помощь малоимущим семьям региона, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Всего с начала года в соответствии с распоряжениями губернатора Василия Голубева на выплату адресной социальной помощи малоимущим жителям области было направлено 430 млн рублей, в том числе свыше 38,2 млн рублей в октябре", - говорится в сообщении.
За это время средства получили более 36 тыс. семей Ростовской области.

По данным пресс-службы, адресную социальную помощь могут оформить малоимущие семьи или граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по региону. В Ростовской области прожиточный минимум составляет 10 286 рублей.

Кроме того, малоимущие семьи региона также имеют право претендовать на региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, услугу ЖКХ. 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
День рождения Бабы Яги вновь отметят в "Сочи Парке"
Праздник пройдет с 25 октября по 10 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС