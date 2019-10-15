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Проекты АНО "Россия - страна возможностей" получили гранты на 18,7 млн рублей

Победителями конкурса стали проекты "Студвесна online" и "Мечтай со мной"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Два проекта автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" стали победителями второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента РФ, получив в общей сложности 18,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе организации.

"Один из проектов - "Студвесна online" - получил почти 10 млн рублей на создание основы для разработки и реализации современных интерактивных онлайн-форм продвижения культуры и искусства в России", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что проект выступит в качестве образовательной и конкурсной платформы для музыкантов, аранжировщиков и авторов песен, танцевальных коллективов и индивидуальных исполнителей, представителей оригинального жанра и театра.

Также победителем конкурса стал проект "Мечтай со мной", размер гранта составил 8,7 млн рублей. "Основная задача проекта в рамках реализации грантовой поддержки - создание информационной системы для сбора заявок, реализации заветных желаний и обучения волонтеров. Система позволит дистанционно обучать волонтеров проекта и привлекать партнеров для исполнения заветных желаний проекта", - сообщили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что "одноименный фонд уже третий год поддерживает самые актуальные, необходимые и востребованные инициативы".

АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы, запущенной на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Проекты организации и ранее становились победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ. В июне 2019 года грант получил проект платформы - международный инженерный чемпионат. Сумма гранта составила 7,1 млн рублей. В 2018 году президентский грант на сумму 9,6 млн рублей получил проект "Моя страна - моя Россия".

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