Более 100 тыс. человек подали заявки на третий конкурс управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" за первые десять дней с момента начала регистрации получили более 100 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"За десять дней с момента старта третьего сезона конкурса "Лидеры России" мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

Как уточнили организаторы, в настоящий момент лидером по количеству заявок является Москва (20,2%), на втором месте находится Санкт-Петербург (8,4%), третье место занимает Московская область (6,3%).

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Онлайн-регистрация продлится до 27 октября включительно. В этом году управленцы, помимо основного конкурса, могут принять участие в одном из трех тематических направлений (здравоохранение, наука, финансы и технологии).