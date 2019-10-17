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Всероссийский открытый урок "Как создается хайп?". Видеотрансляция

На мероприятии, в частности, обсуждают, какими будут СМИ будущего и как управлять телеканалом

ПроеКТОрия

В Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" проходит всероссийский открытый урок "Как создается хайп?".

На мероприятии обсуждают, каким должен быть современный журналист, как управлять телеканалом, какими будут СМИ будущего.

В уроке принимают участие телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, а также автор и ведущий программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. О том, как медиа стирают границы между государствами, рассказывает руководитель событийного маркетинга и группы специальных проектов "ВКонтакте" Зера Черешнева. Модератор всероссийского открытого урока - ведущий Антон Комолов.

Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".

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