Всероссийский открытый урок "Как создается хайп?". Видеотрансляция

ПроеКТОрия

В Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" проходит всероссийский открытый урок "Как создается хайп?".

На мероприятии обсуждают, каким должен быть современный журналист, как управлять телеканалом, какими будут СМИ будущего.

В уроке принимают участие телеведущая, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, а также автор и ведущий программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. О том, как медиа стирают границы между государствами, рассказывает руководитель событийного маркетинга и группы специальных проектов "ВКонтакте" Зера Черешнева. Модератор всероссийского открытого урока - ведущий Антон Комолов.

Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".