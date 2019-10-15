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День рождения Бабы Яги вновь отметят в "Сочи Парке"

Праздник пройдет с 25 октября по 10 ноября

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. День рождения одного из самых колоритных персонажей русских народных сказок - Бабы Яги - вновь отметят в "Сочи Парке". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка, отметив, что мероприятие пройдет с 25 октября по 10 ноября.

"Мы вновь будем праздновать День рождения Бабы Яги, это мероприятие проводится уже пять лет в середине осени, и успело завоевать популярность среди посетителей", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что концепция парка подразумевает демонстрацию культурного и исторического богатства России.

Как ожидается, ежедневно праздник будет разделен на две части, рассчитанные на разный возраст участников. В полдень начнется дневная программа для детей, которые смогут прийти сюда с родителями в тематических костюмах, посетить мастер-классы по вырезанию светильников из тыкв и костюмированную вечеринку в "Резиденции Бабы Яги". Организаторы мероприятия выберут лучший костюм, обладатель которого получит сувенир на память.

Вечерняя программа, начинающаяся в 18:00 мск, рассчитана на подростков и взрослых. Она включит в себя "мистический" парад, а также театральную постановку "Факультет мертвых душ. Месть красной ведьмы" с огненным шоу и тремя "лабиринтами страха". "Кроме того, 1 и 2 ноября подготовлена отдельная программа с костюмированной вечеринкой с тесла-шоу, играми и конкурсами", - заметил собеседник агентства.

Празднование Дня рождения Бабы Яги не повлияет на расписание работы парка.

В пресс-службе напомнили, что "Сочи Парк" был открыт для посетителей в 2014 году. Здесь на площади в 28 гектаров работает 21 современный аттракцион, отель-замок, детский развлекательный комплекс, колесо обозрения, автодром, ресторан-аттракцион, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. За это время "Сочи Парк" пять раз был признан лучшим в России среди парков с посещением свыше 1 млн человек ежегодно, а также становился лауреатом премий профессионального сообщества за лучший дизайн-проект и лучшую инновацию в области тематизации объекта.

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