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"Эксмо" обратилось в полицию из-за продажи своих книг через Avito

В заявлении указывается, что электронные копии книг распространяются без разрешения издателя с нарушением авторских прав
Описание
© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" обратилось в отдел МВД по Хорошевскому району Москвы с требованием провести проверку и возбудить административные дела в связи с незаконным распространением литературных произведений шестью пользователями сайта объявлений Avito. Об этом говорится в заявлении издательства, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы подали шесть заявлений по самым крупным делам, но найдены десятки пользователей, сотни объявлений", - сказал ТАСС во вторник генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, представляющий интересы издательства.

По его словам, через каталоги пользователи размещают на Avito объявления о продаже пиратских электронных версий книг издательства "Эксмо", а это подпадает под статью 7.12 КоАП о нарушении авторских прав. Рябыко также сообщил, что продавцы нелегального контента были предупреждены о нарушениях, но некоторые из них под вымышленными именами ответили, что распространяют не электронную продукцию, а файлы в формате PDF. Рябыко напомнил, что такая форма распространения также незаконна.

Из заявления, направленного в МВД, следует, что электронные копии книг распространяются без разрешения издателя с нарушением авторских прав. "Порядок цифр идет на миллионы рублей, так как контент продается среди аудитории, которая готова покупать, но с существенной скидкой и с удовольствием это делает на крупнейшей платформе объявлений, что очень печально", - отметил Рябыко, отвечая на вопрос о понесенных убытках от действий пользователей сайта.

Штраф за данные нарушения составляет 1,5-2 тыс. рублей в пользу государства. При этом, по словам Рябыко, издатель за каждый подтвержденный факт нарушения может взыскать от 10 тыс. до 5 млн рублей или весь полученный доход. Правоохранительные органы могут изъять и уничтожить жесткие диски пользователей.

Рябыко также сообщил, что АЗАПИ и "Эксмо" ждут от сервиса Avito изменений правил модерации.

Позиция Avito

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Avito, компания предпринимает необходимые технологические и юридические меры для ограничения размещения товаров, продажа которых нарушает требования законодательства РФ и правила сайта. "Однако в ряде случаев Avito, не имея специальных экспертных знаний и технологических возможностей, не может самостоятельно оценить достоверность и законность сведений, указанных в объявлении", - пояснили там.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что уделяют особое внимание качеству контента и безопасности пользователей, в том числе активно взаимодействуют с правообладателями по вопросам защиты авторских прав. Кроме того, "на сайте круглосуточно работает многоуровневая служба модерации, которую проходят не только новые объявления, но и все изменения в опубликованных, даже если автор исправил одну букву".

В новость были внесены изменения (15:15 мск) - добавлена информация по тексту.

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