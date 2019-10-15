Росздравнадзор: маркировка снизила число недоброкачественных лекарств на рынке в 2,5 раза

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Внедрение маркировки лекарств в России за время проведения эксперимента, который начался в феврале 2017 года, обеспечило снижение в 2,5 раза объемов недоброкачественной продукции на рынке, сообщил во вторник глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе парламентских слушаний на тему маркировки в Госдуме.

"За последние пять лет Госдума кардинально поменяла законодательство по обращению лекарственных препаратов, в качестве примера мы можем привести, что результатом внедрения маркировки стало снижение в 2,5 раза недоброкачественных препаратов на рынке", - сказал он.

Мурашко отметил, что рабочая группа, состоящая из дистрибьюторов, медицинских организаций и органов исполнительной власти за время эксперимента подготовила бизнес-процессы для каждого этапа внедрения системы.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств начался 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий стала обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка остальных лекарств начнется с 1 января 2020 года. Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства выступает ЦРПТ.