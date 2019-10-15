Медведев: надо решить вопрос создания базы данных о людях с противопоказаниями к вождению

ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал "поставить точку" в подготовке единой информационной базы данных о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем.

"Единой информационной базы, где содержались бы сведения о таких водителях, нет, а она могла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения. Подготовка соответствующего законопроекта идет с 2016 года. Надо точку ставить - или надо нам это, или не надо, и обойдемся без этого", - сказал премьер на совещании об исполнении поручений президента и правительства РФ.

Премьер отметил, что речь идет об управлении источником повышенной опасности, и такие сведения о водителях нужно иметь. "Раз эта инициатива [по созданию информационной системы] в большей степени шла по линии министерства здравоохранения, вместе с МВД нужно будет доработать законопроект, устранить оттуда все рассогласования, выработать окончательную позицию и еще раз рассмотреть [документ]", - сказал Медведев, отметив, что такая информационная база необходима.