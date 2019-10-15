Росстандарт инициирует ужесточение требований к качеству детских автокресел

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Росстандарт выступит с инициативой по ужесточению требований к качеству детских удерживающих автомобильных устройств. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

"В ближайшее время мы вносим инициативу по ужесточению стандарта к детским удерживающим устройствам, по срокам сказать сложно, <…> откровенного фальсификата, наверное, не так уж и много. [Есть] удерживающие устройства, которые соответствуют минимальным требованиям безопасности и присутствуют на рынке, но не всегда проходят испытания. Это, пожалуй, самое узкое место сейчас, именно поэтому требуется ужесточение норм", - сказал он на полях конференции "Нефтегазстандарт-2019" в Уфе.

Шалаев отметил, что несколько лет назад проблему низкого качества детских автокресел удалось минимизировать. "Сейчас мы видим, что опять стали появляться детские удерживающие устройства, не соответствующие требованиям безопасности", - пояснил он.

Ранее президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре сообщила журналистам, что россияне стали в 13 раз чаще использовать специальные автокресла при перевозке детей в автомобиле. Шесть лет назад удерживающие устройства использовали 6% родителей, теперь, согласно опросам, порядка 80% родителей перевозят детей в специальных автокреслах.