Президентские гранты получат 13 НКО Забайкальского края

ЧИТА, 15 октября. /ТАСС/. Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года стали 13 некоммерческих организаций Забайкальского края, среди них самый крупный грант - почти на 7 млн рублей - получит Читинская епархия Русской православной церкви (РПЦ) на создание центра для детей из малообеспеченных семей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Объявлены результаты второго конкурса президентских грантов. В перечень победителей вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 13 инициатив на общую сумму более 22 млн рублей. Самый крупный грант - почти 7 млн рублей - получит Читинская епархия Русской православной церкви на реализацию проекта "Наш теплый дом", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, епархия создаст детский центр неполного дня "Наш теплый дом" для 20 детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей, проживающих в Чите.

В администрации региона ТАСС уточнили, что это будет центр, где дети будут воспитываться в православных традициях. "На средства гранта будут проведены однодневные походы, спартакиады, семейные творческие мастерские. Для родителей будут организованы курсы по педагогике и психологии дошкольников", - отметили в пресс-службе.

Еще около 4 млн рублей получит региональное отделение Русского географического общества на создание открытой интерактивной площадки естественно-научной направленности для детей и подростков. Президентский грант в 2 млн рублей направят общественной организации "Российские студенческие отряды".

Перечень победителей второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года озвучили в понедельник на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. В России по итогам конкурса президентские гранты на общую сумму 4,35 млрд рублей получат 2,1 тыс. некоммерческих организации.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).