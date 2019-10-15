Дума попросит Генпрокуратуру, СК и ЦБ проверить перечисления страховщиков в фонд дольщиков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла за основу проект постановления о направлении парламентских запросов главам Генпрокуратуры, Следственного комитета (СК), МВД и Банка России по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в фонд было перечислено лишь около 3% этой суммы - 1,8 млрд рублей. "Мы рассчитывали, что минимум 15 млрд рублей должно быть перечислено страховщиками, - отметил перед заседанием глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев. - Эти средства крайне необходимы для достройки проблемных объектов и выплаты возмещения обманутым дольщикам".

Повышенную озабоченность, по словам парламентария, вызывает ситуация с отдельными наиболее крупными участниками рынка страхования гражданской ответственности - в частности, с компаниями "Проминстрах" и "Респект".

Доработкой документа займется новая рабочая группа во главе с вице-спикером Ириной Яровой, состоящая из представителей всех думских фракций, а также комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. При последнем также будет создана рабочая группа по анализу практики применения законодательства РФ, регулирующего страховую деятельность, в части защиты прав дольщиков с участием членов других упомянутых комитетов.

Расширенная версия постановления должна быть представлена уже 16 октября, она будет рассмотрена нижней палатой в приоритетном порядке.

9 октября председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовить обращения в Генпрокуратуру и СК в связи с тем, что страховые компании не перечислили в Фонд защиты прав дольщиков более 50 млрд рублей. В соответствии с законодательством главы Генпрокуратуры, СК, МВД и ЦБ должны будут ответить на парламентские запросы в устной (на заседании Госдумы) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня их получения.