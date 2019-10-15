Пилот по выдаче электронных паспортов может начаться в Москве с 1 марта 2020 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала проект указа президента РФ о проведении в Москве с 1 марта 2020 года эксперимента по выпуску электронных паспортов и мобильного приложения, а также по их применению для получения госуслуг. Соответствующий документ размещен в базе проектов нормативных правовых актов.

Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, а также по применению электронного паспорта для оказания государственных, муниципальных и коммерческих услуг на территории Москвы. Целью эксперимента является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использования электронного паспорта и мобильного приложения на территории Москвы, а также оценка ее эффективности.

Так, на первом этапе - с 1 марта 2020 года - предполагается начать выпускать только мобильное приложение, связанное с паспортом гражданина РФ, на втором этапе - с 1 июля 2020 года - выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.

Кроме того, с 1 декабря 2019 Минкомсвязь планирует запустить подготовительный этап, в рамках которого будут заключаться требуемые соглашения между МВД России и ГБУ МФЦ города Москвы, определяться сферы применения мобильного удостоверения личности, приниматься необходимые правовые акты для обеспечения запуска эксперимента.

Принятие проекта указа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, отмечают в Минкомсвязи.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что переход на электронные паспорта в РФ может произойти в 2022 году. На пластиковую карточку с чипом планируется наносить фамилию, имя и отчество, дату и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН, может предъявляться как водительские права.