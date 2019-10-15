Россотрудничество обратилось в суд из-за нарушений при ремонте его здания в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 15 октября. /ТАСС/. Россотрудничество обратилось в суд из-за нарушений, выявленных при ремонте по государственному контракту здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель РЦНК в Финляндии Сергей Малышев, комментируя информацию телеканала РЕН ТВ об ущербе, причиненном в ходе ремонта здания.

"Представительством Россотрудничества в Финляндии были выявлены факты серьезных нарушений обязательств со стороны генерального подрядчика по государственному контракту на ремонт здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Речь идет прежде всего о нарушении сроков ремонта и претензиях к качеству выполненных работ. С 2018 года Россотрудничество ведет судебное разбирательство в Арбитражном суде города Москвы, до завершения которого все взаиморасчеты и работы с генподрядчиком приостановлены. Все материалы по выявленным фактам нарушений были переданы в следственные органы для соответствующей проверки", - сказал он.

При этом Малышев не уточнил, какая компания являлась генподрядчиком и о какой сумме ущерба идет речь.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что во время ремонта РЦНК в Хельсинки было похищено более $4 млн. По его информации, в 2014 году Россотрудничеством был объявлен конкурс на проведение капитальных работ в РЦНК, а с подрядчиком заключен контракт на сумму почти $4,7 млн.

За капитальный ремонт на счета подрядчика было перечислено свыше $4,3 млн. Однако, как утверждает телеканал, за все время было выполнено только 10% оговоренных контрактом работ. Для их полного завершения требуется еще почти $4,7 млн, общая сумма ущерба в рублях составляет более 248 млн.