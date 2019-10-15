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Пласидо Доминго поздравил ТАСС с 115-летием

17 октября легенда мировой оперной сцены даст единственный концерт в Москве
Пласидо Доминго Александр Щербак/ТАСС
Описание
Пласидо Доминго
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Оперный певец Пласидо Доминго пожелал информационному агентству ТАСС, отметившему в сентябре 115-летие, долгих лет работы.

"Поздравляю. Очень почетно принимать участие в мероприятии в таком важном месте. Поздравляю с этой годовщиной и желаю вам еще много-много лет", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

17 октября 2019 года легенда мировой оперной сцены Пласидо Доминго даст единственный концерт в Москве. Специальные гости - Юрий Башмет и Пласидо Доминго-младший, дирижер - Юджин Кон.

Репертуар 78-летнего Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец выступал в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий Grammy, и сыграл в нескольких оперных фильмах и снялся в полусотне музыкальных клипов.

Теги
Доминго, ПласидоБашмет, Юрий Абрамович
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