В Карелии создали группу по реорганизации больницы скорой помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал указ о создании рабочей группы, которая займется реорганизацией больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Петрозаводске. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

На минувшей неделе вице-премьер Карелии Игорь Корсаков заявил об отделении станции скорой медицинской помощи от БСМП в Петрозаводске и создании единого регионального центра медицинской помощи с центром координации в городе.

"В Карелии сформирована рабочая группа по вопросам реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи". Соответствующий приказ вышел за подписью министра здравоохранения Михаила Охлопкова", - говорится в сообщении.

Первое заседание рабочей группы состоится 17 октября. Возглавит созданную комиссию глава республиканского ведомства. В рабочую группу также вошли все заместители министра, представители кадровой, юридической и финансово-экономической служб регионального Минздрава, заместитель председателя Общественной палаты Карелии Елена Аксентьева, директор медицинского института Петрозаводского госуниверситета Александр Балашов, главврач БСМП Алексей Хейфец.

В состав рабочей группы также вошли сотрудники станции скорой медицинской помощи и представители всех трех уровней профсоюзной организации Карелии - от председателя Союза профсоюзов в Карелии Ильи Косенкова до лидера первичной организации на базе БСМП. Кроме того, в ней будут представители межрегионального профсоюза сотрудников здравоохранения "Действие", объединившего продолжающих итальянскую забастовку 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой помощи. Помимо председателя карельского отделения профсоюза сотрудников здравоохранения "Действие" Ольги Чайки, реорганизацию службы экстренной медицинской помощи в регионе обсудят ее заместители - Игорь Чайка и Татьяна Меженина.

"В первую очередь мы хотим обсудить, как будет осуществляться перевод сотрудников. Необходимо, чтобы в единый центр медицинской помощи перешел работать весь штат сотрудников и все автохозяйство. Мы ставим условие, что автохозяйство и медработников делить нельзя <…> Важно определить, каким образом будет проводиться реорганизация: через увольнение или переводом, чтобы сохранились все социальные гарантии", - рассказала ТАСС Чайка.